Крок до членства в ЄС. Зеленський домовився з головою ЄК про скринінг законодавства України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

У ході переговорів Зеленський та фон дер Ляєн обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС, насамперед у питанні фактичного початку переговорів про вступ до ЄС.

"Голова української держави та голова Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України в Євросоюзі", - уточнили у ОП.

Також окрему увагу сторони приділили темі рішення про надання Україні 50 млрд євро від ЄС на саміті, що відбудеться 1 лютого. Зеленський заявив, що сподівається на консенсус у цьому питанні.

Відкриття вступних переговорів

Нагадаємо, ще у грудні лідери країн Євросоюзу на саміті вирішили розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Перед цим наша країна виконала низку умов, які були потрібні для такого рішення.

Під час розгляду початку переговорів з Україною прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовився брати участь. Він покинув зал.

Згодом стало відомо, що таку пораду йому дав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

При цьому під час голосування за 50 млрд євро для України Орбан все ж таки наклав вето.