Глава Єврокомісії назвала винного в інцидентах із дронами над Балтією

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Вільнюсі заявила, що інциденти з безпілотниками в країнах Балтії є частиною цілеспрямованої стратегії Росії з дестабілізації демократичних суспільств.

Росія використовує дрони для тиску на Європу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції у Вільнюсі зазначила, що випадки появи безпілотників у країнах Балтії не є випадковістю.

За її словами, йдеться про продуману стратегію Росії, спрямовану на підрив стабільності демократичних держав регіону.

Вона підкреслила, що Європейський союз розглядає ці дії як частину ширшої гібридної тактики тиску.

Відповідь ЄС і підтримка країн Балтії

Глава Єврокомісії заявила, що попри спроби дестабілізації, Росія не досягає поставлених цілей.

Вона окремо відзначила стійкість Литви, Латвії та Естонії, а також висловила повну підтримку з боку ЄС.

Фон дер Ляєн нагадала, що країни Балтії вже отримують додаткову допомогу в рамках європейських безпекових програм, включно з фінансуванням і посиленням оборонних можливостей.

Посилення оборони та інвестиції в ППО

За словами президента Єврокомісії, ЄС активно інвестує в розвиток систем протидії дронам, модернізацію протиповітряної оборони та захист критичної інфраструктури.

Окремо вона відзначила програму SAFE, у рамках якої Литва вже підписала відповідний план, а Латвія та Естонія готуються до аналогічних угод.

Загалом країни Балтії можуть отримати близько 12 млрд євро додаткової підтримки.

Також з Фонду згуртування було виділено 1,5 млрд євро на підвищення оборонної готовності та контроль кордонів.

Нові системи попередження та координація з НАТО

Фон дер Ляєн наголосила на необхідності створення більш єдиної системи раннього попередження та посилення транскордонного обміну інформацією.

Особлива увага, за її словами, має бути приділена інтеграції національних систем з європейськими космічними програмами Copernicus і Galileo.

Вона також заявила про плани провести спільну з НАТО комплексну оцінку можливостей протидії дронам у регіоні, щоб виявити слабкі місця і прискорити усунення загроз.

Позиція Литви: "Солідарності недостатньо"

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що зростання кількості порушень повітряного простору вимагає від ЄС не тільки політичних заяв, а й конкретних дій.

За його словами, східний кордон Євросоюзу зазнає тиску через дрони, кібератаки і загрози критичній інфраструктурі.

Він наголосив, що країни Балтії очікують на практичні рішення щодо посилення безпеки, включно з модернізацією ППО і системи раннього реагування.

Ситуація в Калінінграді та загроза регіональної ескалації

Окремо Науседа прокоментував повідомлення про попередження в Калінінградській області, зазначивши, що не може оцінювати їхній характер.

Він підкреслив, що території країн Балтії не можуть використовуватися для атак на сусідні держави.

Також він зазначив, що розвиток українських далекобійних дронів впливає на ситуацію в регіоні та посилює напруженість, відбиваючись на сприйнятті безпеки всередині Росії.