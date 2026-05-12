ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Євросоюзі критикують надмірну владу фон дер Ляєн, - Bloomberg

14:17 12.05.2026 Вт
2 хв
У ЄС все частіше висловлють невдоволення президенткою Єврокомісії
aimg Ірина Глухова
У Євросоюзі критикують надмірну владу фон дер Ляєн, - Bloomberg Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В Євросоюзі висловлюють невдоволення надмірною владою голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Читайте також: ЄС готує новий удар по РФ, щоб змусити Путіна до миру цього літа, - Politico

У чому претензії

Як зазначають джерела, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, вона дедалі більше зосереджує ухвалення рішень у руках вузького кола найближчих соратників.

За словами співрозмовників агентства, це створює перевантаження її апарату та відволікає ресурси від основних економічних завдань ЄС.

У результаті, як стверджують критики, гальмується ширша стратегія з відновлення та посилення Європейського Союзу.

Проблеми з економічним порядком денним

Bloomberg пише, що Єврокомісія досягла лише обмеженого прогресу у виконанні ключових економічних завдань.

Зокрема йдеться про:

  • зміцнення єдиного ринку ЄС
  • підвищення конкурентоспроможності європейської економіки
  • адаптацію блоку до складнішої міжнародної ситуації.

Співрозмовники агентства вважають, що через стиль управління фон дер Ляєн увага до цих напрямків послабилася.

Напруга виходить назовні

Як пише Bloomberg, невдоволення, яке накопичувалося роками, останнім часом почало проявлятися відкрито.

Минулого місяця її колишні соратники з німецького консервативного блоку ХДС на закритій зустрічі в Берліні вимагали обмежити повноваження Єврокомісії.

Також представники великих технологічних компаній заявили фон дер Ляєн, що вона діє надто повільно у питаннях, важливих для бізнесу.

Невдоволення всередині ЄК

Критику лунає і всередині самої Єврокомісії.

За даними агентства, багато єврокомісарів почуваються усунутими від ухвалення важливих рішень, тоді як президентка ЄК та її найближче оточення концентрують ініціативу на собі.

Джерела описують фон дер Ляєн як керівницю, яка прагне постійно демонструвати власний контроль над усіма процесами, що викликає дедалі більше роздратування серед високопосадовців.

Фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році.

Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені.

Нагадаємо, у липні минулого року в Європейському парламенті розглядали вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Однак ініціатива не набрала необхідної підтримки: "за" проголосували 175 депутатів, тоді як 360 висловилися "проти". У результаті Європарламент відхилив вотум недовіри.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Єврокомісія Євросоюз Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай