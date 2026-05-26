Глава Еврокомиссии назвала виновного в инцидентах с дронами над Балтией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию LRT.

Россия использует дроны для давления на Европу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Вильнюсе отметила, что случаи появления беспилотников в странах Балтии не являются случайностью.

По ее словам, речь идет о продуманной стратегии России, направленной на подрыв стабильности демократических государств региона.

Она подчеркнула, что Европейский союз рассматривает эти действия как часть более широкой гибридной тактики давления.

Ответ ЕС и поддержка стран Балтии

Глава Еврокомиссии заявила, что несмотря на попытки дестабилизации, Россия не достигает поставленных целей.

Она отдельно отметила устойчивость Литвы, Латвии и Эстонии, а также выразила полную поддержку со стороны ЕС.

Фон дер Ляйен напомнила, что страны Балтии уже получают дополнительную помощь в рамках европейских программ безопасности, включая финансирование и усиление оборонных возможностей.

Усиление обороны и инвестиции в ПВО

По словам президента Еврокомиссии, ЕС активно инвестирует в развитие систем противодействия дронам, модернизацию противовоздушной обороны и защиту критической инфраструктуры.

Отдельно она отметила программу SAFE, в рамках которой Литва уже подписала соответствующий план, а Латвия и Эстония готовятся к аналогичным соглашениям.

В целом страны Балтии могут получить около 12 млрд евро дополнительной поддержки.

Также из Фонда сплочения было выделено 1,5 млрд евро на повышение оборонной готовности и контроль границ.

Новые системы предупреждения и координация с НАТО

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость создания более единой системы раннего предупреждения и усиления трансграничного обмена информацией.

Особое внимание, по ее словам, должно быть уделено интеграции национальных систем с европейскими космическими программами Copernicus и Galileo.

Она также заявила о планах провести совместную с НАТО комплексную оценку возможностей противодействия дронам в регионе, чтобы выявить слабые места и ускорить устранение угроз.

Позиция Литвы: "Солидарности недостаточно"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что рост числа нарушений воздушного пространства требует от ЕС не только политических заявлений, но и конкретных действий.

По его словам, восточная граница Евросоюза испытывает давление из-за дронов, кибератак и угроз критической инфраструктуре.

Он подчеркнул, что страны Балтии ожидают практических решений по усилению безопасности, включая модернизацию ПВО и системы раннего реагирования.

Ситуация в Калининграде и угроза региональной эскалации

Отдельно Науседа прокомментировал сообщения о предупреждениях в Калининградской области, отметив, что не может оценивать их характер.

Он подчеркнул, что территории стран Балтии не могут использоваться для атак на соседние государства.

Также он отметил, что развитие украинских дальнобойных дронов влияет на ситуацию в регионе и усиливает напряженность, отражаясь на восприятии безопасности внутри России.