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Глава Єврокомісії про анексію Путіним окупованих територій: це українська земля

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Брюссель, П'ятниця 30 вересня 2022 16:33
Глава Єврокомісії про анексію Путіним окупованих територій: це українська земля Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Анексія Росією окупованих територій нічого не змінює. Вони залишаються частиною суверенної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен у Twitter.

"Незаконна анексія, проголошена Путіним, нічого не змінить. Усі території, незаконно захоплені російськими загарбниками, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави", - заявила фон дер Ляйен.

Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

При цьому глава Кремля цинічно запропонував Україні переговори після анексії.

Детальніше про заяви Путіна можна дізнатися за посиланням.

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