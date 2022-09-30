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Путін запропонував Україні переговори після оголошення анексії

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Москва, П'ятниця 30 вересня 2022 15:32
Путін запропонував Україні переговори після оголошення анексії Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". Однак виключив будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу в Кремлі.

"Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - заявив Путін.

Глава Кремля вважає фейкові результати "референдумів" нібито воєвиявленням самих жителів територій цих чотирьох областей.

"Київ має з повагою ставитися до вибору "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, тільки таким може бути шлях до миру", - каже Путін.

Нагадаємо, як і очікувалося сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Головні заяви Путіна під час виступу в Кремлі читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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