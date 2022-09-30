Глава Еврокомиссии об аннексии Путиным оккупированных территорий: это украинская земля
Аннексия Россией оккупированных территорий ничего не меняет. Они остаются частью суверенной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.
"Незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит. Все территории, незаконно захваченные российскими оккупантами, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства", - заявила фон дер Ляйен.
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
При этом глава Кремля цинично предложил Украине переговоры после аннексии.
Детальнее о заявлениях Путина можно узнать по ссылке.
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