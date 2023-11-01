Глава ЄС пообіцяла допомогти Боснії і Герцеговині на шляху до членства в Альянсі

Євросоюз готовий допомагти Боснії і Герцеговині на шляху до членства. Однак темпи вступу залежатимуть від успіху ключових реформ у країні і дотриманні спільних цінностей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Сараєво.

"Майбутнє Боснії й Герцеговини - у Європейському Союзі... Для просування ... уряд має продовжити реформи, зокрема щодо верховенства права, та виконати 14 пріоритетів, про які ви добре знаєте... Щоб досягти таких цілей Боснія і Герцеговина має говорити одним голосом", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що необхідно дотримуватись спільних європейських цінностей або розділення у країні.

"Конституційний порядок, який визначає свободи для громадянського суспільства, - у центрі цінностей ЄС і є важливим для європейського шляху вашої країни", - додала президент ЄК.

Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина офіційно подала заявку на членство в ЄС 15 лютого 2016 року, після кількох років конституційних реформ і залучення до Дейтонської мирної угоди.

В грудні минулого року через побоювання, що війна в Україні може дестабілізувати Балканський регіон країна отримала статус кандидата.

Раніше Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в Республіці Сербській.

Крім того, ми повідомляли, що Додік підтримав анексію Росією українських територій.

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