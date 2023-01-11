Додік оголосив посла України "небажаним" в Республіці Сербській
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Slobodna Dalmacija.
Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської, це викликало численні осуди, особливо на Заході. Вручення медалі Путіну було різко засуджено органами Європейського Союзу.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що це була "неправильна і прикро процедура". Він попередив, що стати на бік Путіна в умовах війни проти України означає міжнародну ізоляцію РС та її лідерів.
Проте для Додіка цього попередження було недостатньо, тому він продовжив захищати своє рішення перед журналістами в Баня-Луці, додавши, що він теж хотів би, щоб війни в Україні ніколи не було і щоб вона якомога швидше закінчилася.
У відповідь на критику Кирилича, який розкритикував нагородження Путіна, назвавши це винагородою від одного терориста до іншого, Додік заявив, що український посол більше не бажаний в РС.
"Це честь для РС, що Путін висловив готовність отримати таку нагороду", - сказав Додік.
Нагадаємо, 8 січня лідер боснійських сербів Мілорад Додік під час святкування "Дня Республіки" заочно нагородив Путіна найвищою відзнакою - орденом за "розвиток і зміцнення дружніх зв'язків між Росією і РС".
Раніше ж Додік підтримав анексію Росією українських територій.
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