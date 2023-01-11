Додік оголосив посла України "небажаним" в Республіці Сербській

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Slobodna Dalmacija .

Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської, це викликало численні осуди, особливо на Заході. Вручення медалі Путіну було різко засуджено органами Європейського Союзу.

Речник ЄС Петер Стано заявив, що це була "неправильна і прикро процедура". Він попередив, що стати на бік Путіна в умовах війни проти України означає міжнародну ізоляцію РС та її лідерів.

Проте для Додіка цього попередження було недостатньо, тому він продовжив захищати своє рішення перед журналістами в Баня-Луці, додавши, що він теж хотів би, щоб війни в Україні ніколи не було і щоб вона якомога швидше закінчилася.

У відповідь на критику Кирилича, який розкритикував нагородження Путіна, назвавши це винагородою від одного терориста до іншого, Додік заявив, що український посол більше не бажаний в РС.