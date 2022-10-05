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Лідер боснійських сербів Додік підтримав анексію територій України

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Середа 05 жовтня 2022 18:21
Лідер боснійських сербів Додік підтримав анексію територій України Фото: Мілорад Додік, лідер боснійських сербів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито "відновила принципи статуту ООН" за допомогою псевдореферендумів та спроб анексії територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера боснійських Сербів Мілорада Додіка у коментарі "РИА-Новости".

За його словами, "рішення" людей, які проживають на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, потрібно поважати.

"Бачимо, що у світі є подвійні стандарти, коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово… Але світ змінився, він більше не такий, як був раніше. Зараз Росія зробила дуже важливе - відновила принципи статуту ООН та право народів на самовизначення, яке є найвищим принципом міжнародного права. Тому чи визнає хтось чи ні, це менш важливо. Росії не треба дивитися на всі боки, прийняв це хтось чи ні", - заявив Додік

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу Росії.

Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що анексія українських територій не може бути визнана і грубо порушує статут організації.

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