Лідер боснійських сербів Додік підтримав анексію територій України

За його словами, "рішення" людей, які проживають на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, потрібно поважати.

"Бачимо, що у світі є подвійні стандарти, коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово… Але світ змінився, він більше не такий, як був раніше. Зараз Росія зробила дуже важливе - відновила принципи статуту ООН та право народів на самовизначення, яке є найвищим принципом міжнародного права. Тому чи визнає хтось чи ні, це менш важливо. Росії не треба дивитися на всі боки, прийняв це хтось чи ні", - заявив Додік