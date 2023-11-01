ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава ЕС пообещала помочь Боснии и Герцеговине на пути к членству в Альянсе

Среда 01 ноября 2023 19:49
UA EN RU
Глава ЕС пообещала помочь Боснии и Герцеговине на пути к членству в Альянсе Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Евросоюз готов помочь Боснии и Герцеговине на пути к членству. Однако темпы вступления будут зависеть от успеха ключевых реформ в стране и соблюдения общих ценностей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Сараево.

"Будущее Боснии и Герцеговины - в Европейском Союзе... Для продвижения ... правительство должно продолжить реформы, в частности, относительно верховенства права, и выполнить 14 приоритетов, о которых вы хорошо знаете... Чтобы достичь таких целей, Босния и Герцеговина должна говорить одним голосом", - сказала фон дер Ляен.

Она также подчеркнула, что необходимо соблюдать общие европейские ценности или разделение в стране.

"Конституционный порядок, определяющий свободы для гражданского общества, - в центре ценностей ЕС и важен для европейского пути вашей страны", - добавила президент ЕК.

Напомним, что Босния и Герцеговина официально подала заявку на членство в ЕС 15 февраля 2016 года, после нескольких лет конституционных реформ и привлечения к Дейтонскому мирному соглашению.

В декабре прошлого года из-за опасений, что война в Украине может дестабилизировать, Балканский регион страна получила статус кандидата.

Ранее Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не желанный человек в Республике Сербской.

Кроме того, мы сообщали, что Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война России против Украины Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области