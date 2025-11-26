ua en ru
Голова ЄК застерегла від поділу України: відкриє двері для нових війн

Страсбург, Середа 26 листопада 2025 21:38
UA EN RU
Голова ЄК застерегла від поділу України: відкриє двері для нових війн Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україну не можна розділяти на частини. Якщо Захід визнає підрив кордонів суверенної держави, це може призвести до нових війн.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Фон дер Ляєн звернула увагу, що Росія "не демонструє ознак істинного бажання завершити конфлікт" і продовжує діяти в рамках ментальності, сформованої з часів Ялтинської конференції 1945 року, що регулювала післявоєнний порядок та зазнавала критики.

"Ми маємо бути зрозумілими: одностороннє розчленування суверенної європейської країни неприпустиме, а кордони не можуть змінюватися силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо і формалізуємо підрив кордонів, завтра це відкриє двері новим війнам, і ми не можемо цього допустити", - зазначила вона.

Голова ЄК уточнила, що зусилля президента США Дональда Трампа з пошуку миру можуть стати відправною точкою. При цьому Європа має серйозні побоювання з приводу деталей початкового мирного плану Вашингтона з 28 пунктів.

На думку фон дер Ляєн, зараз є можливість для реального прогресу. Але тиск на Росію важливо зберігати, оскільки вона не демонструє бажання завершувати війну.

Мирний план США

Нагадаємо, США підготували для України і Росії мирний план із 28 пунктів. Його зміст був досить спірним - від України вимагалося відмовитися від Донецької та Луганської областей.

Також, згідно з планом, Україна має закріпити нейтральний статус у Конституції та відмовитися від намірів стати членом НАТО.

План було змінено під час зустрічі української та американської делегацій у Женеві. Очікується, що найчутливіші питання президент України Володимир Зеленський має обговорити з президентом США Дональдом Трампом.

