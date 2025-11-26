Глава ЕК предостерегла от раздела Украины: откроет двери для новых войн

Украину нельзя разделять на части. Если Запад признает подрыв границ суверенного государства, это может привести к новым войнам.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Фон дер Ляйен обратила внимание, что Россия "не демонстрирует признаков истинного желания завершить конфликт" и продолжает действовать в рамках ментальности, сложившейся со времен Ялтинской конференции 1945 года, которая регулировала послевоенный порядок и подвергалась критике.

"Мы должны быть ясны: одностороннее расчленение суверенной европейской страны недопустимо, а границы не могут изменяться силой. Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, завтра это откроет двери новым войнам, и мы не можем этого допустить", - отметила она.

Глава ЕК уточнила, что усилия президента США Дональда Трампа по поиску мира могут стать отправной точкой. При этом Европа имеет серьезные опасения по поводу деталей первоначального мирного плана Вашингтона из 28 пунктов.

По мнению фон дер Ляйен, сейчас есть возможность для реального прогресса. Но давление на Россию важно сохранять, поскольку она не демонстрирует желание завершать войну.