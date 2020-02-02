Глава дипломатии ЕС едет в Иран обсуждать ядерную сделку

Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

Жозеп Боррель 2 февраля едет в Иран обсуждать ядерную сделку

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 февраля едет в Иран обсуждать ядерную сделку. Об этом сообщает DW.

Офис Борреля сообщил, что он должен встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавад Зарифом и другими официальными лицами.

Указано, что миссия Борреля направлена на "деэскалацию напряженности и поиск возможностей для политических решений текущего кризиса".

Соглашение о сокращении ядерного арсенала Ирана, подписанное Тегераном и шестью государствами в 2015 году нарушается, начиная с 2018 года, после того, как США объявили о выходе из договора и возобновлении санкций в отношении Ирана.

Напомним, в парламенте Ирана зарегистрировали законопроект о проведении дебатов относительно выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. В такой способ иранское правительство планирует оказать давление на европейские страны с целью спасения соглашения Тегерана о ядерной программе 2015 года.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Тегеран все еще остается в ядерной сделке 2015 года. При этом Иран выступил с критикой европейских стран за недостаточные усилия для спасения соглашения.