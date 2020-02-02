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Глава дипломатії ЄС їде в Іран обговорювати ядерну угоду

Новини » Політика     02.02.2020 - 16:40
Глава дипломатії ЄС їде в Іран обговорювати ядерну угоду
Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

Жозеп Боррель 2 лютого їде в Іран обговорювати ядерну угоду

Верховний представник Європейського союзу по закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель 2 лютого їде в Іран обговорювати ядерну угоду. Про це повідомляє DW.

Офіс Борреля повідомив, що він повинен зустрітися з президентом Ірану Хасаном Рухани і міністром закордонних справ Мохаммадом Джавад Зарифом та іншими офіційними особами.

Зазначено, що місія Борреля спрямована на "деэскалацию напруженості і пошук можливостей для політичних рішень поточного кризи".

Угода про скорочення ядерного арсеналу Ірану, підписану Тегераном і шістьма державами в 2015 році порушується, починаючи з 2018 року, після того, як США оголосили про вихід з договору і відновлення санкцій відносно Ірану.

Нагадаємо, у парламенті Ірану зареєстрували законопроект про проведення дебатів щодо виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У такий спосіб іранський уряд планує чинити тиск на європейські країни з метою порятунку угоди про ядерну програму Тегерана 2015 року.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що Тегеран все ще залишається в ядерній угоді 2015 року. При цьому Іран виступив з критикою європейських країн за недостатні зусилля для порятунку угоди.

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