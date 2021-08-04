Глава Белорусского дома в Варшаве: Шишова убили агенты белорусских спецслужб

Председатель фонда Белорусский дом в Варшаве Алексей Зарембюк сделал заявление об убийстве белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве. Он считает, что за этим стоят белорусские спецслужбы.

Зарембюк отметил, что Шишов разоблачал белорусских агентов, действующих за рубежом.

"Он вел страницу под названием "Тихари на экспорт", то есть "агенты Службы безопасности на экспорт". На этой странице публиковалась информация о представителях спецслужб, белорусского КГБ, которые следили за представителями белорусской диаспоры в Украине. Я считаю, что это была главная причина, почему его убили. А я убежден, что его убили", - сказал коллега Шишова из Варшавы.

Он убежден, что это очередные запугивания людей из белорусской диаспоры и лидеров белорусской оппозиции и их представителей, которые в основном действуют в Польше, Литве и Украине.

"В Украине это было сделать проще всего, потому что страна все еще ведет войну с Россией", - сказал зарембюк.