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Глава Белорусского дома в Варшаве: Шишова убили агенты белорусских спецслужб

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Среда 04 августа 2021 11:20
Глава Белорусского дома в Варшаве: Шишова убили агенты белорусских спецслужб Фото: председатель БГУ Виталий Шишов (instagram.com/vvshishov)
Автор: РБК-Украина

Председатель фонда Белорусский дом в Варшаве Алексей Зарембюк сделал заявление об убийстве белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве. Он считает, что за этим стоят белорусские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Зарембюк отметил, что Шишов разоблачал белорусских агентов, действующих за рубежом.

"Он вел страницу под названием "Тихари на экспорт", то есть "агенты Службы безопасности на экспорт". На этой странице публиковалась информация о представителях спецслужб, белорусского КГБ, которые следили за представителями белорусской диаспоры в Украине. Я считаю, что это была главная причина, почему его убили. А я убежден, что его убили", - сказал коллега Шишова из Варшавы.

Он убежден, что это очередные запугивания людей из белорусской диаспоры и лидеров белорусской оппозиции и их представителей, которые в основном действуют в Польше, Литве и Украине.

"В Украине это было сделать проще всего, потому что страна все еще ведет войну с Россией", - сказал зарембюк.

Напомним, вчера в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

Впоследствии полиция озвучила две основные версии его смерти.

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