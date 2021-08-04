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Голова Білоруського дому у Варшаві: Шишова вбили агенти білоруських спецслужб

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Середа 04 серпня 2021 11:20
Голова Білоруського дому у Варшаві: Шишова вбили агенти білоруських спецслужб Фото: голова БДУ Віталій Шишов (instagram.com/vvshishov)
Автор: РБК-Україна

Голова фундації Білоруський дім у Варшаві Алєсь Зарембюк зробив заяву про вбивство білоруського опозиціонера Віталія Шишова у Києві. Він вважає, що за цим стоять білоруські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зарембюк зазначив, що Шишов викривав білоруських агентів, які діють за кордоном.

"Він вів сторінку під назвою "Тіхарі на експорт", тобто "агенти служби безпеки на експорт". На цій сторінці публікувалася інформація про представників спецслужб, білоруського КДБ, які стежили за представниками білоруської діаспори в Україні. Я вважаю, що це була головна причина, чому його вбили. А я переконаний, що його вбили", - сказав колега Шишова із Варшави.

Він переконаний, що це чергові залякування людей із білоруської діаспори та лідерів білоруської опозиції та їхніх представників, котрі в основному діють у Польщі, Литві та Україні.

"В Україні це було зробити найпростіше, бо країна все ще веде війну з Росією", - сказав Зарембюк.

Нагадаємо, вчора у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Згодом поліція озвучила дві основні версії його смерті.

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