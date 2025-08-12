Глава АМКУ залишився на посаді: що вирішив ВАКС у гучній справі про 72 млн гривень

ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС у Facebook.

"Колегія суддів не вбачає підстав для усунення обвинуваченого від виконання обов’язків", - йдеться в рішенні суду.

Як зазначається, ухвалене рішення оскарженню не підлягає.

Водночас суд задовольнив інше клопотання прокурора та зобов’язав обвинуваченого:

прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

не відлучатися за межі України без дозволу суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання закордонні паспорти до Державної міграційної служби.

Строк дії обовʼязків - до 11 жовтня 2025 року.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко родом з Макіївки Донецької області. Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та здобув юридичну кваліфікацію.

Кириленко працював в органах прокуратури з 2008 року, обіймаючи різні посади. У 2017 році його призначили військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

У липні 2019 року президент України призначив Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. Він обіймав цей пост до вересня 2023 року. Тоді ж Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет України.