Глава АМКУ остался на должности: что решил ВАКС по громкому делу о 72 млн гривен

ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности действующего председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС в Facebook.

"Коллегия судей не усматривает оснований для отстранения обвиняемого от исполнения обязанностей", - говорится в решении суда.

Как отмечается, принятое решение обжалованию не подлежит.

В то же время суд удовлетворил другое ходатайство прокурора и обязал обвиняемого:

прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;

не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение загранпаспорта в Государственную миграционную службу.

Срок действия обязанностей - до 11 октября 2025 года.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко родом из Макеевки Донецкой области. Он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и получил юридическую квалификацию.

Кириленко работал в органах прокуратуры с 2008 года, занимая различные должности. В 2017 году его назначили военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

В июле 2019 года президент Украины назначил Кириленко на должность председателя Донецкой ОГА. Он занимал этот пост до сентября 2023 года. Тогда же Павел Кириленко возглавил Антимонопольный комитет Украины.