Глава АМКУ остался на должности: что решил ВАКС по громкому делу о 72 млн гривен
ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности действующего председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС в Facebook.
"Коллегия судей не усматривает оснований для отстранения обвиняемого от исполнения обязанностей", - говорится в решении суда.
Как отмечается, принятое решение обжалованию не подлежит.
В то же время суд удовлетворил другое ходатайство прокурора и обязал обвиняемого:
- прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение загранпаспорта в Государственную миграционную службу.
Срок действия обязанностей - до 11 октября 2025 года.
Что известно о Кириленко
Павел Кириленко родом из Макеевки Донецкой области. Он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и получил юридическую квалификацию.
Кириленко работал в органах прокуратуры с 2008 года, занимая различные должности. В 2017 году его назначили военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
В июле 2019 года президент Украины назначил Кириленко на должность председателя Донецкой ОГА. Он занимал этот пост до сентября 2023 года. Тогда же Павел Кириленко возглавил Антимонопольный комитет Украины.
Дело Кириленко
Напомним, летом 2024 года НАБУ сообщило о подозрении главе АМКУ Павлу Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн гривен.
В период с 2020 по 2023 годы. Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовое авто.
В частности, речь идет о шести квартирах в Киеве и Ужгороде, а также жилой дом под Киевом.
В июне этого года подозрение в пособничестве в незаконном обогащении также получила и жена Кириленко.