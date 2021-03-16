Глав НАБУ і ДБР хочуть призначати по-новому: Рада направила закон до КСУ
Верховна рада прийняла рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ і Державного бюро розслідувань. Парламентарії направили закон до Конституційного суду.
"За" проголосували 267 нардепів.
Так, Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів.
Відзначимо, вчора глава ВР Дмитро Разумков анонсував розгляд документа.
Нагадаємо, в кінці лютого в Раду внесли законопроект №5133 про зміну порядку призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро України і ДБР.
Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правової політики рекомендував направити закон в КСУ.