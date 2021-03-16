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Глав НАБУ і ДБР хочуть призначати по-новому: Рада направила закон до КСУ

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 11:57
Глав НАБУ і ДБР хочуть призначати по-новому: Рада направила закон до КСУ Фото: НАБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ і Державного бюро розслідувань. Парламентарії направили закон до Конституційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 267 нардепів.

Так, Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів.

Відзначимо, вчора глава ВР Дмитро Разумков анонсував розгляд документа.

Нагадаємо, в кінці лютого в Раду внесли законопроект №5133 про зміну порядку призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро України і ДБР.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правової політики рекомендував направити закон в КСУ.

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