Гламурні 80-ті: дружина Усика здивувала стильним луком у шкіряному комбінезоні

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина знову привернула увагу яскравим образом. Цього разу вона обрала ефектний шкіряний комбінезон у стилістиці 80-х.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
На фото дружина Усика позує у сміливому та гламурному образі на тлі вінтажного автомобіля. Вона одягнена в білий комбінезон зі шкіри з глибоким V-подібним вирізом.
Ключова деталь вбрання - дуже виражені, об'ємні та структуровані плечі, що надають силуету драматичності.
Талія підкреслена, а низ комбінезона - короткі шорти. Образ доповнений масивними сережками і яскравим макіяжем з акцентом на губи бордового кольору.
Катерина Усик показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Цей стиль - це яскравий приклад моди 80-х років (так званий стиль "power dressing"). Саме у 80-х роках у моду увійшли широкі, гіпертрофовані плечі з підплічниками, що символізували силу, владу і незалежність жінки.
Тоді вбрання, що нагадували ділові костюми, але зі сміливішими елементами, були на піку популярності.
Дружина Усика показала зухвалий образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Це був, мабуть, найвпливовіший тренд десятиліття, особливо в діловому світі. Жінки прагнули зрівнятися з чоловіками на роботі, і мода стала їхнім інструментом для демонстрації сили та впевненості.
Гіпертрофовані плечі: це "візитівка" 80-х. Підплічники вставляли скрізь - у піджаки, блузи, пальта, сукні. Що ширші плечі, то сильніший вигляд мала жінка.
Чоловічий крій: піджаки та блейзери шили на чоловічий манер, але поєднували з більш жіночними елементами, як-от спідниці-олівці або яскраві блузи.
Завдяки популяризації аеробіки та фітнесу спортивний стиль став частиною повсякденного гардероба.
Яскраві лосини та легінси: неоновий або кислотний колір.
Трико і боді: часто в поєднанні з шортами.
Пов'язки на голову, гетри та кросівки: це було модно носити не тільки в спортзалі, а й на вулиці.
Модний принцип 80-х: "більше - це краще".
Пишні зачіски: хімічна завивка, начісування, тонни лаку для волосся. Що більший об'єм, то краще.
Яскравий макіяж: блакитні тіні, рожеві рум'яна, яскрава помада - часто використовувалося все разом.
Масивні аксесуари: великі сережки-кільця, яскраві пластикові браслети (часто кілька штук на одній руці), широкі ремені та перлове намисто в кілька рядів.
Блиск і паєтки: вечірнє вбрання рясніло блискітками, паєтками, люрексом і металізованими тканинами.
Катерина Усик показала стильний лук у дусі 80-х фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Вас також може зацікавити