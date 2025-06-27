Гламурные 80-е: жена Усика удивила стильным луком в кожаном комбинезоне

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина снова привлекла внимание ярким образом. На этот раз она выбрала эффектный кожаный комбинезон в стилистике 80-х.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
На фото жена Усика позирует в смелом и гламурном образе на фоне винтажного автомобиля. Она одета в белый комбинезон из кожи с глубоким V-образным вырезом.
Ключевая деталь наряда - очень выраженные, объемные и структурированные плечи, придающие силуэту драматичности.
Талия подчеркнута, а низ комбинезона - короткие шорты. Образ дополнен массивными серьгами и ярким макияжем с акцентом на губы бордового цвета.
Екатерина Усик показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Этот стиль - это яркий пример моды 80-х годов (так называемый стиль "power dressing"). Именно в 80-х годах в моду вошли широкие, гипертрофированные плечи с подплечниками, символизировавшими силу, власть и независимость женщины.
Тогда наряды, напоминавшие деловые костюмы, но с более смелыми элементами, были на пике популярности.
Жена Усика показала дерзкий образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Это был, пожалуй, самый влиятельный тренд десятилетия, особенно в деловом мире. Женщины стремились сравниться с мужчинами на работе, и мода стала их инструментом для демонстрации силы и уверенности.
Гипертрофированные плечи: это "визитка" 80-х. Подплечники вставляли везде - в пиджаки, блузы, пальто, платья. Чем шире плечи, тем сильнее выглядела женщина.
Мужской крой: пиджаки и блейзеры шили на мужской манер, но сочетали с более женственными элементами, такими как юбки-карандаши или яркие блузы.
Благодаря популяризации аэробики и фитнеса спортивный стиль стал частью повседневного гардероба.
Яркие лосины и леггинсы: неоновый или кислотный цвет.
Трико и боди: часто в сочетании с шортами.
Повязки на голову, гетры и кроссовки: это было модно носить не только в спортзале, но и на улице.
Модный принцип 80-х: "больше - это лучше".
Пышные прически: химическая завивка, начес, тонны лака для волос. Чем больше объем, тем лучше.
Яркий макияж: голубые тени, розовые румяна, яркая помада - часто использовалось все вместе.
Массивные аксессуары: большие серьги-кольца, яркие пластиковые браслеты (часто несколько штук на одной руке), широкие ремни и жемчужные бусы в несколько рядов.
Блеск и пайетки: вечерние наряды изобиловали блестками, пайетками, люрексом и металлизированными тканями.
Екатерина Усик показала стильный лук в духе 80-х фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Вас также может заинтересовать