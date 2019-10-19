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Суд объявил перерыв в деле Гладковского

Новости » Политика    19.10.2019 - 02:34
Суд объявил перерыв в деле Гладковского
Фото: Олег Гладковский в зале суда (РБК-Украина)

Судебное заседание продолжат в 12:00

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил перерыв в судебном заседании по избрании меры пресечения бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Ходатайство о перерыве в судебном заседании подала сторона защиты. Прокуроры против объявления перерыва не возражали.

"Учитывая то, что сегодня с 10:00 до 12:00 в этом помещении не будет света, суд объявляет, учитывая позицию участников судебного заседания, перерыв до 12:00 19 октября 2019", - сказал судья.

Напомним, в пятницу, 18 октября, Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Гладковскому. Его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

Отметим, 17 октября Олег Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", однако пограничники его не выпустили. Затем его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Позже в НАБУ сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместителю секретаря СНБО Гладковському. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

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