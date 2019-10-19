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Суд оголосив перерву у справі Гладковського

Новини » Політика    19.10.2019 - 02:34
Суд оголосив перерву у справі Гладковського
Фото: Олег Гладковський в залі суду (РБК-Україна)

Судове засідання продовжать в 12:00

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив перерву в обранні запобіжний захід колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковскому. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Клопотання про перерву в судовому засіданні подала сторона захисту. Прокурори проти оголошення перерви не заперечували.

"Враховуючи те, що сьогодні з 10 до 12 години в цьому приміщенні не буде світла, тому суд оголошує, враховуючи позицію учасників судового засідання, перерву до 12:00 19 жовтня 2019 року", - сказав суддя.

Нагадаємо, в п'ятницю, 18 жовтня, Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід Гладковскому. Його затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про запобіжний захід для Гладковського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень.

Зазначимо, 17 жовтня Олег Гладковський намагався вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", проте прикордонники його не випустили. Потім його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Пізніше в НАБУ повідомили, що затримали Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

18 жовтня НАБУ вручило підозру колишньому заступнику секретаря РНБО Гладковському. Слідство встановило, що він використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди компанією, в якій він є власником, а саме - ВАТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс".

Прокуратура розслідує справу Гладковського з квітня 2018 Суд по Гладковському: головне
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