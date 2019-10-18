ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС начал рассмотрение дела Гладковского

Новости » Политика    18.10.2019 - 20:32
ВАКС начал рассмотрение дела Гладковского
Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

Гладковского обвиняют в злоупотреблении служебным положением и сокрытии доходов

В пятницу, 18 октября, Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности Украины Олегу Гладковскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, ранее Гладковскому сообщили о подозрении в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины (ч.2 ст. 364 и ст. 366-1). Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. По данным следствия, экс-замсекретаря СНБО использовал свои полномочия для получения неправомерной выгоды.

В результате незаконных действий Гладковского государство понесло убытки на сумму более 10,62 млн грн.

Напомним, Гладковский был задержан при попытке покинуть страну. Он прибыл в аэропорт “Борисполь” и собирался улететь из Украины, однако сотрудники пограничной службы отказали ему в вылете. После этого сотрудники НАБУ задержали его в одном из ресторанов на Бориспольской трассе.

18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместитель секретаря СНБО Гладковському. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

САП будет просить о 100 млн гривен залога для Гладковского Суд по Гладковскому: главное
Новости Украины Суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь