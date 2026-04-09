Гірше за Путіна: президент Чехії звинуватив Трампа у руйнуванні єдності НАТО

Загроза для єдності Альянсу

Як пише видання, виступаючи в Карловому університеті, Петр Павел наголосив, що НАТО базується на стримуванні та готовності діяти як єдине ціле. На його думку, сумніви в солідарності членів блоку нівелюють його основну роль.

"Треба сказати, що Дональд Трамп за останні кілька тижнів зробив більше для зниження довіри до альянсу, ніж Володимир Путін за багато років. Це, звичайно, не є гарною новиною", - підкреслив чеський лідер.

Суперечки щодо операцій поза межами НАТО

Павел назвав "несправедливою" критику Трампа щодо відсутності підтримки з боку союзників у конфліктах на Близькому Сході. Він зауважив, що НАТО є оборонним союзом і не зобов'язане автоматично допомагати у війнах за межами своєї території.

За словами президента, європейських партнерів спочатку не інформували про цілі операцій, а коли ситуація почала розвиватися неочікувано, Трамп висловив розчарування через відсутність допомоги в Ормузькій протоці.

Водночас у самій Чехії триває суперечка між президентом Павелом та міністром закордонних справ Петром Мачинкою. Вони не можуть дійти згоди щодо того, хто представлятиме країну на червневому саміті НАТО в Анкарі.