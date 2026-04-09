Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Хуже Путина: президент Чехии обвинил Трампа в разрушении единства НАТО

17:26 09.04.2026 Чт
2 мин
Как Трамп спровоцировал такую жесткую реакцию Петра Павела?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями подорвал доверие к НАТО сильнее, чем российский диктатор Владимир Путин за многие годы. Такие действия ставят под угрозу принципы коллективной обороны Альянса.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: В Европе заговорили об армии ЕС после угроз США выйти из НАТО

Угроза для единства Альянса

Как пишет издание, выступая в Карловом университете, Петр Павел подчеркнул, что НАТО базируется на сдерживании и готовности действовать как единое целое. По его мнению, сомнения в солидарности членов блока нивелируют его основную роль.

"Надо сказать, что Дональд Трамп за последние несколько недель сделал больше для снижения доверия к альянсу, чем Владимир Путин за многие годы. Это, конечно, не является хорошей новостью", - подчеркнул чешский лидер.

Споры относительно операций вне НАТО

Павел назвал "несправедливой" критику Трампа об отсутствии поддержки со стороны союзников в конфликтах на Ближнем Востоке. Он отметил, что НАТО является оборонительным союзом и не обязано автоматически помогать в войнах за пределами своей территории.

По словам президента, европейских партнеров сначала не информировали о целях операций, а когда ситуация начала развиваться неожиданно, Трамп выразил разочарование из-за отсутствия помощи в Ормузском проливе.

В то же время в самой Чехии продолжается спор между президентом Павелом и министром иностранных дел Петром Мачинкой. Они не могут прийти к согласию относительно того, кто будет представлять страну на июньском саммите НАТО в Анкаре.

Раскол в отношениях США и Европы

Напомним, недавно бывший советник по нацбезопасности Британии лорд Питер Рикеттс заявил, что Лондону стоит пересмотреть подход к сотрудничеству с США и отказаться от иллюзий об "особом партнерстве", поскольку война с Ираном серьезно подорвала доверие между странами.

Также Дональд Трамп выдвинул ультиматум европейским союзникам, требуя от них взять на себя полную ответственность за безопасность в Ормузском проливе после завершения боевых действий в Иране.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США сообщил, что Трамп "явно разочарован" отказом Альянса принимать прямое участие в войне против Ирана, что привело к публичным вспышкам гнева со стороны американского лидера.

Больше по теме:
НАТОЧехияДональд Трамп