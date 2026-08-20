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Гірше, ніж у 2022-му: в Кабміні заявили про кризу в агросекторі

18:10 20.08.2026 Чт
3 хв
Фермери працюють із мінімальним прибутком або намагаються вижити
aimg Анастасія Мацепа
Гірше, ніж у 2022-му: в Кабміні заявили про кризу в агросекторі Фото: аграрний сектор України зіткнувся з новими логістичними проблемами (Getty Images)
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Аграрний сектор України опинився в складнішій економічній ситуації, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Наразі підприємства не мають достатнього фінансового резерву, а блокада морських портів створює додаткові проблеми з логістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького під час брифінгу в Києві у четвер.

Головне:

  • За словами Тараса Висоцького, нинішня ситуація в агросекторі гірша, ніж у березні-квітні 2022 року.
  • У 2022 році аграрії мали значні перехідні запаси та фінансовий резерв.
  • За оцінкою міністра, тоді фінансовий запас агросектору становив близько 10 млрд доларів.
  • У 2025–2026 роках аграрії переважно працювали з невеликим прибутком або намагалися вижити.
  • Зараз аграрії готуються до осінньої посівної на тлі дефіциту пального та високих цін на нього.
  • Серед проблем також залишаються дефіцит працівників і труднощі з їх бронюванням.

Ситуація в агросекторі України

Становище українського аграрного сектору через блокаду морських портів Великої Одеси зараз є економічно гіршим, ніж на початку повномасштабної війни у 2022 році.

''Зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи квітні 2022 року. Тоді попередній, 2021 рік, був найприбутковішим, мабуть, в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає'', – зазначив міністр, слова якого наводить Інтерфакс-Україна.

Натомість у 2025–2026 роках аграрії здебільшого працювали з невеликим прибутком або фактично намагалися вижити. Через це вони не мали можливості сформувати необхідні запаси.

Висоцький оцінює фінансовий резерв агросектору у 2022 році приблизно у 10 млрд доларів. За його словами, нині такого запасу вже немає.

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Чому ситуація відрізняється від 2022 року

Ще одним фактором, який допомагав аграріям на початку повномасштабної війни, було різке зростання міжнародних цін на аграрну продукцію. Воно частково компенсувало значне подорожчання логістики. Наразі такого ефекту немає, зазначив міністр.

Водночас нинішня ситуація ускладнюється підготовкою до осінньої посівної. На початку повномасштабного вторгнення необхідні матеріально-технічні ресурси для весняної посівної вже були закуплені.

Цьогоріч блокада почалася у липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної кампанії. При цьому, за словами Висоцького, є проблеми із запасами пального, а його вартість залишається високою.

Окремою проблемою для агросектору залишається нестача працівників. Висоцький також зазначив, що аграрії стикаються з труднощами щодо бронювання своїх співробітників.

Нагадаємо, через блокування Росією портів Чорного моря експорт агропродукції у серпні впав на 70%.
За словами Висоцького, на сьогодні Україна розглядає військовий варіант відновлення морського транспорту на Чорному морі. Міністр не надавав деталей та часових прогнозів щодо розблокування портів, але зазначив, якщо морський шлях буде розблокований, то галузі знадобиться близько одного місяця, щоб вийти на потенційні показники експорту.

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