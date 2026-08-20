Хуже, чем в 2022-м: в Кабмине заявили о кризисе в агросекторе

Аграрный сектор Украины оказался в более сложной экономической ситуации, чем в начале полномасштабного вторжения. В настоящее время у предприятий нет достаточного финансового резерва, а блокада морских портов создает дополнительные проблемы с логистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого во время брифинга в Киеве в четверг.

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По словам Тараса Высоцкого, нынешняя ситуация в агросекторе хуже, чем в марте-апреле 2022 года.

В 2022 году у аграриев были значительные переходные запасы и финансовый резерв.

По оценке министра, тогда финансовый запас агросектора составил около 10 млрд. долларов.

В 2025-2026 годах аграрии преимущественно работали с небольшой прибылью или пытались выжить.

В настоящее время аграрии готовятся к осенней посевной на фоне дефицита горючего и высоких цен на него.

Среди проблем также остается дефицит работников и трудности с их бронированием.

Ситуация в агросекторе Украины

Положение украинского аграрного сектора из-за блокады морских портов Великой Одессы сейчас экономически хуже, чем в начале полномасштабной войны в 2022 году.

''Сейчас ситуация в секторе намного хуже, чем была в марте или апреле 2022 года. Тогда предыдущий, 2021 год, был самым прибыльным, пожалуй, в истории аграрного сектора Украины. Соответственно, запас прочности был наилучшим. Сейчас его нет'', – отметил министр, слова которого приводит Интерфакс-Украина.

В 2025–2026 годах аграрии в основном работали с небольшой прибылью или фактически пытались выжить. Поэтому они не имели возможности сформировать необходимые запасы.

Высоцкий оценивает финансовый резерв агросектора в 2022 году примерно в 10 млрд долларов. По его словам, сейчас такого запаса уже нет.

Почему ситуация отличается с 2022 года

Еще одним фактором, помогавшим аграриям в начале полномасштабной войны, был резкий рост международных цен на аграрную продукцию. Оно частично компенсировало значительное удорожание логистики. Пока такого эффекта нет, отметил министр.

В то же время, нынешняя ситуация осложняется подготовкой к осенней посевной. В начале полномасштабного вторжения необходимые материально-технические ресурсы для весенней посевной уже были закуплены.

В этом году блокада началась в июле, когда аграрии готовятся к осенней посевной кампании. При этом, по словам Высоцкого, есть проблемы с запасами горючего, а его стоимость остается высокой.

Отдельной проблемой для агросектора остается нехватка работников. Высоцкий также отметил, что аграрии сталкиваются с трудностями в бронировании своих сотрудников.

Напомним, из-за блокирования Россией портов Черного моря экспорт агропродукции в августе упал на 70%.

По словам Высоцкого, на сегодняшний день Украина рассматривает военный вариант восстановления морского транспорта на Черном море. Министр не предоставлял деталей и временных прогнозов по разблокированию портов, но отметил, если морской путь будет разблокирован, отрасли потребуется около одного месяца, чтобы выйти на потенциальные показатели экспорта.