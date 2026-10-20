Гіпермаркет ОЛДІ в Житомирі припинив роботу після російської атаки

Магазин ОЛДІ в Житомирі тимчасово не обслуговує покупців через наслідки російської атаки. Наразі компанія працює над відновленням роботи торговельного закладу.

Представники мережі зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Про дату відновлення роботи магазину компанія обіцяє повідомити додатково.

Що відомо про мережу ОЛДІ

Компанію ''Торгово-будівельний дім'' ОЛДІ заснували у 1994 році. Спочатку її діяльність була зосереджена на імпорті та продажу підлогових покриттів, супутніх матеріалів і будівельної хімії.

У 2004 році компанія почала розвивати мережу будівельних гіпермаркетів формату DIY (Do It Yourself – ''зроби сам''). Згодом магазини відкрилися в різних регіонах України, зокрема в Житомирі, Донецьку та Дніпрі.

У мережі представлені товари для будівництва й ремонту, оздоблювальні матеріали, посуд і товари для відпочинку.

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