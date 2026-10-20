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РФ зруйнувала підприємство виробника побутової хімії 2К у Хмельницькому: роботу зупинено

11:10 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
РФ зруйнувала підприємство виробника побутової хімії 2К у Хмельницькому: роботу зупинено Фото: підприємство компанії 2К зазнало масштабних руйнувань внаслідок російської атаки 19 жовтня (ДСНС Хмельницький)
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Українсько-німецьке підприємство 2К, яке виробляє побутову хімію, косметику для волосся та засоби гігієни, зазнало масштабних руйнувань внаслідок російської атаки 19 жовтня 2026 року по місту Хмельницький. Роботу підприємства зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Instagram.

Що відомо про руйнування підприємства 2К

Внаслідок російської атаки 19 жовтня підприємство компанії 2К зазнало значних пошкоджень. Зруйновано частину виробничих потужностей, пошкоджено інфраструктуру та офісні приміщення.

Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань і завданих збитків. Через пошкодження роботу підприємства призупинено.

Водночас у компанії повідомили, що всі співробітники залишилися неушкодженими.

Що відомо про компанію 2К

ТОВ ''Спільне українсько-німецьке підприємство ''2К''''спеціалізується на виробництві та дистрибуції побутової хімії, косметики для волосся й засобів особистої гігієни. Підприємство має повний цикл власного виробництва.

Продукція компанії представлена на українському та міжнародному ринках під власними торговими марками: Doctor Wash, Galax, Power De Luxe, Wash & Free, Family та Dallas.

Асортимент охоплює безфосфатні засоби для прання й догляду за тканинами, мийні та чистильні засоби, шампуні, маски, кондиціонери й інші продукти для догляду та укладання волосся, а також рідке мило.

Крім виробництва продукції під власними брендами, компанія надає послуги Private Label – виготовлення товарів під торговими марками замовників.

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