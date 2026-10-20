RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Гипермаркет ОЛДИ в Житомире приостановил работу после российской атаки

13:40 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: магазин строительных товаров ОЛДИ в Житомире временно не работает из-за российской атаки (oldimarket.com.ua)

Магазин строительных товаров ОЛДИ в Житомире по адресу улица Витрука, 9, временно прекратил работу из-за российской атаки. По информации компании, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети ОЛДИ.

Магазин ОЛДИ в Житомире временно не обслуживает покупателей из-за последствий российской атаки. В настоящее время компания работает над возобновлением работы торгового заведения.

Представители сети отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

О дате возобновления работы магазина компания обещает сообщить дополнительно.

Что известно о сети ОЛДИ

Компанию ''Торгово-строительный дом'' ОЛДИ основали в 1994 году. Первоначально ее деятельность была сосредоточена на импорте и продаже напольных покрытий, сопутствующих материалов и строительной химии.

В 2004 году компания начала развивать сеть строительных гипермаркетов формата DIY (Do It Yourself – ''сделай сам''). Впоследствии магазины открылись в разных регионах Украины, в частности, в Житомире, Донецке и Днепре.

В сети представлены товары по строительству и ремонту, отделочные материалы, посуда и товары для отдыха.

Читайте также: РФ разрушила предприятие производителя бытовой химии 2К в Хмельницком: работа остановлена

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЖитомирБизнесВойна в УкраинеСупермаркеты