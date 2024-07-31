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Гимнаст Ковтун остановился в шаге от медалей Олимпийских игр-2024

Париж, Среда 31 июля 2024 21:30
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Гимнаст Ковтун остановился в шаге от медалей Олимпийских игр-2024 Фото: Шинносуке Ока получил "золото" Парижа-2024 (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Илья Ковтун финишировал четвертым в личном многоборье на Олимпиаде. Индивидуальные соревнования выиграл японец Шинносуке Ока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Японский гимнаст занял первое место после выступлений в шести элементах программы – свободные упражнения, опорный скачок, конь, кольца, параллельные брусья и перекладина. Итоговый результат Оки составил 86.832 балла.

Основой выступления японца на "золото" стал взвешенный подход к каждому снаряду. Фактически Ока плохо проявил себя только на кольцах (13.866). В свою очередь в пяти других элементах он показал от 14.300 баллов.

Вместе с японским гимнастом на подиум поднялся дуэт китайцев. Чжан Бохен набрал 86.599 баллов, а его соотечественник Сяо Жотен – 86.634. Последний выбил из тройки призеров украинца Ковтуна.

Он претендовал на медаль на протяжении всех соревнований, но посредственные выступления на кольцах (13.333 пункта) и перекладине (13.833) лишили шансов на награду. Еще один украинец – Олег Верняев – завершил многоборье на 8-й позиции.

Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, личное многоборье, мужчины:

  1. Шинносуке Ока (Япония) – 86.832 балла
  2. Чжан Бохен (Китай) – 86.599
  3. Сяо Жотен (Китай) – 86.634

...4. Илья Ковтун (Украина) – 86.165

...8. Олег Верняев (Украина) – 84.399

К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.

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