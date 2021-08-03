Пожары в Турции, Греции, Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр

Фото: в Гидрометцентре рассказали, как пожары в Турции влияют на погоду в Украине (twitter.com/bianet_eng)

Пожары на территории Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине - она становится все более неустойчивой. Кроме того, горящие лесные массивы в этих странах осложняют прогнозирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.