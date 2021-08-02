В Турции ввели запрет на посещение лесов в регионах, где бушуют пожары
Фото: В Турции ввели запрет на посещение лесов (twitter.com/bianet_eng)
Власти Турции приняли решение ввести временный запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Запрет будет действовать до 31 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.
Так, запрет на посещение лесных массивов действуют как для местных жителей, так и иностранных граждан. Речь также идеи и о туристах.
Соответствующие циркуляры опубликовали администрации следующих илов (провинций):
- Анталия;
- Мугла;
- Стамбул;
- Чанаккале;
- Балыкесир;
- Коджаэли;
- Измир;
- Бурса;
- Айдын;
- Хатай;
- Конья;
- Ушак;
- Кыркларели;
- Газиантеп;
Отмечается, что ограничение вводится до 31 августа, а в некоторых регионах - до особого распоряжения властей.