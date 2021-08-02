ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Турции ввели запрет на посещение лесов в регионах, где бушуют пожары

Новина українською →
Понедельник 02 августа 2021 16:57
В Турции ввели запрет на посещение лесов в регионах, где бушуют пожары Фото: В Турции ввели запрет на посещение лесов (twitter.com/bianet_eng)
Автор: РБК-Украина

Власти Турции приняли решение ввести временный запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Запрет будет действовать до 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

Так, запрет на посещение лесных массивов действуют как для местных жителей, так и иностранных граждан. Речь также идеи и о туристах.

Соответствующие циркуляры опубликовали администрации следующих илов (провинций):

  • Анталия;
  • Мугла;
  • Стамбул;
  • Чанаккале;
  • Балыкесир;
  • Коджаэли;
  • Измир;
  • Бурса;
  • Айдын;
  • Хатай;
  • Конья;
  • Ушак;
  • Кыркларели;
  • Газиантеп;

Отмечается, что ограничение вводится до 31 августа, а в некоторых регионах - до особого распоряжения властей.

Напомним, пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции.

Также украинские спасатели показали тушения пожаров в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожар Турция
NEWS
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"