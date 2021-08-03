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Пожежі в Туреччині, Греції, Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 18:22
Пожежі в Туреччині, Греції, Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр Фото: у Гідрометцентрі розповіли, як пожежі в Туреччині впливають на погоду в Україні (twitter.com/bianet_eng)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожежі на території Туреччини, Греції та Італії впливають на погоду в Україні - вона стає все більш нестійкою. Крім того, палаючі лісові масиви в цих країнах ускладнюють прогнозування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"Катастрофічні пожежі в Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає все більш нестійкою і її стає складніше прогнозувати", - наголошується в повідомленні.

Нагадавши, влада Туреччини ввела до 31 серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Крім того, пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.

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Гідрометцентр прогноз пожежа Погода
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