Пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции

Пожарные в Турции в воскресенье, 1 августа, пытались взять под контроль пять лесных пожаров, в том числе в прибрежных курортных городах Манавгат и Мармарис. Но большинство из сотни пожаров, вспыхнувших за последние пять дней, удалось локализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

По словам министра лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, из-за жары и ветра в Манавгате на юге и в Мармарисе на западе все еще продолжались пожары.

Но пожарные локализовали пожар, который вспыхнул в субботу на популярном курорте Бодрум на побережье Эгейского моря, что вызвало эвакуацию некоторых жилых районов и отелей, сказал Пакдемирли.

По данным Министерства лесного хозяйства, около 107 из 112 пожаров, возникших за последние пять дней, были локализованы по состоянию на утро воскресенья.

Начиная со среды шесть человек погибли из-за пожаров на юге и западе Турции, тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Группы поддержки из Украины, Ирана и Азербайджана, а также с территории России были направлены на помощь местным пожарным.

В соседней Греции власти призвали отказаться от работы и путешествий в пятницу, поскольку температура в Афинах достигла 40 градусов. Древний Акрополь, самый посещаемый памятник, на короткое время был вынужден закрыть.

На итальянском острове Сицилия пожарные заявили в субботу, что они борются с лесными пожарами второй день подряд, которые достигли города Катания, вынуждая людей покидать свои дома и временно закрывать местный аэропорт.