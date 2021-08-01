ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции

Новина українською →
Воскресенье 01 августа 2021 13:35
Пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции Фото: в Турции локализовали большинство из сотни пожаров (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: Александр Белоус

Пожарные в Турции в воскресенье, 1 августа, пытались взять под контроль пять лесных пожаров, в том числе в прибрежных курортных городах Манавгат и Мармарис. Но большинство из сотни пожаров, вспыхнувших за последние пять дней, удалось локализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, из-за жары и ветра в Манавгате на юге и в Мармарисе на западе все еще продолжались пожары.

Но пожарные локализовали пожар, который вспыхнул в субботу на популярном курорте Бодрум на побережье Эгейского моря, что вызвало эвакуацию некоторых жилых районов и отелей, сказал Пакдемирли.

По данным Министерства лесного хозяйства, около 107 из 112 пожаров, возникших за последние пять дней, были локализованы по состоянию на утро воскресенья.

Начиная со среды шесть человек погибли из-за пожаров на юге и западе Турции, тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Группы поддержки из Украины, Ирана и Азербайджана, а также с территории России были направлены на помощь местным пожарным.

В соседней Греции власти призвали отказаться от работы и путешествий в пятницу, поскольку температура в Афинах достигла 40 градусов. Древний Акрополь, самый посещаемый памятник, на короткое время был вынужден закрыть.

На итальянском острове Сицилия пожарные заявили в субботу, что они борются с лесными пожарами второй день подряд, которые достигли города Катания, вынуждая людей покидать свои дома и временно закрывать местный аэропорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожар
NEWS
НБУ назвал причину укрепления гривны к доллару
НБУ назвал причину укрепления гривны к доллару
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета