"Гибридная агрессия": МИД Украины отреагировал на санкции России против чиновников ЕС

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало решение России ввести санкции против европейских чиновников. Этот шаг Киев считает "гибридной агрессией" РФ.
Об этом сообщили в Twitter МИД.
Украина выразила свою солидарность с восемью гражданами Европейского союза, которым Российская Федерация запретила въезд на территорию России. Такое решение в МИД назвали безосновательным.
"Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира", - говорится в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.
Министерство иностранных дел Германии заявило, что ограничительные меры Кремля не имеют содержательного обоснования и "ненужным образом приводят к дальнейшему ухудшению отношений с Россией".