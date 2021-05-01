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"Гибридная агрессия": МИД Украины отреагировал на санкции России против чиновников ЕС

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало решение России ввести санкции против европейских чиновников. Этот шаг Киев считает "гибридной агрессией" РФ.

Об этом сообщили в Twitter МИД.

Украина выразила свою солидарность с восемью гражданами Европейского союза, которым Российская Федерация запретила въезд на территорию России. Такое решение в МИД назвали безосновательным.

"Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что ограничительные меры Кремля не имеют содержательного обоснования и "ненужным образом приводят к дальнейшему ухудшению отношений с Россией".

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