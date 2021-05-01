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"Гібиридна агресія": МЗС України відреагувало на санкції Росії проти чиновників ЄС

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України розкритикувало рішення Росії запровадити санкції проти европейських чиновників. Цей крок Київ вважає "гібридною агресією" РФ.

Про це повідомили у Twitter МЗС.

Україна висловила свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація заборонила в'їзд на територію Росії. Таке рішення в МЗС назвали безпідставним.

"Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу", - йдеться в заяві міністерства.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що обмежувальні заходи Кремля не мають змістовного обґрунтування та "непотрібним чином призводять до подальшого погіршення відносин з Росією".

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