ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Латвія жорстко розкритикувала відмову ЄС заборонити в’їзд російським військовим

16:52 17.08.2026 Пн
3 хв
Останній пакет санкцій Євросоюзу не містив обмежень щодо окупантів
aimg Олена Бджола
Латвія жорстко розкритикувала відмову ЄС заборонити в’їзд російським військовим Фото: прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Латвія назвала велику помилку ЄС. Йдеться про відмову ухвалити заборону в’їзду учасників війни проти України на територію країн-членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса в інтерв’ю Politico.

Латвія різко критикує позицію ЄС

Кулбергс нагадав, що під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в’їзд для російських комбатантів. Країни апелювали, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в межах санкцій.

Натомість північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях.

Тож досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в’їзд російських комбатантів, які брали участь у війні. Та залишила право за країнами ЄС вирішувати, коли ця заборона набере чинності.

"Ми що, з глузду з’їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим тим, хто вбиває (українців - ред.) на полі бою", - каже Кулбергс про цю затримку.

Інші заяви Кулбергса

Кулбергс також проти рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти відкрити канал зв’язку з Росією. Він вважає, що таке рішення має бути "спільним для усіх країн".

Прем'єр Латвії назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою "марним заняттям". Бо, на його думку, немає жодних ознак готовності російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

А самі перемовини лише дадуть Росії "час на перепочинок", щоб зробити свій "наступний хід".

Відносини з Росією

Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви.

Але він заявив про відкритість до відновлення зв’язків, щойно країна-агресорка виплатить Україні репарації. а винні у воєнних злочинах постануть перед судом.

Прикладом для наслідування політик навів післявоєнну Німеччину.

"Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні, мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату", - каже він

Кулбергс вважає, що після припинення вогню "небезпека на кордоні лише посилиться". Адже сотні тисяч "зломлених" солдатів РФ повернуться з поля бою в пошуках кращого життя.

А інші росіяни тікатимуть через те, що воєнна економіка Москви руйнуватиметься, каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Кулбергс заявив про те, що для окремих європейських країн російсько-українська війна стала серйозним джерелом доходу.

Також стало відомо, що у червні Латвія офіційно стала учасником ініціативи Drone Deal - міжнародної угоди про співпрацю у сфері оборонних технологій, зокрема розроблення та виробництва безпілотних систем.

Ще повідомлялося, що Латвія придбала спеціальні антидронові системи для відбиття російських атак, однак не закупила боєприпаси до них.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Латвія Євросоюз Російська Федерація
Новини
Росія масовано вдарила по шахті на Дніпропетровщині, є загиблий
Росія масовано вдарила по шахті на Дніпропетровщині, є загиблий
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна