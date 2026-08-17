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Гибридная война России против Европы уже началась, - президент Латвии

21:12 17.08.2026 Пн
2 мин
Разведка предупреждает о подготовке россиянами новых диверсий
aimg Валерий Ульяненко
Гибридная война России против Европы уже началась, - президент Латвии Фото: Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
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Россия уже начала гибридную войну против стран ЕС, пытаясь запугать государства, поддерживающие Украину. В настоящее время западные спецслужбы расследуют ряд диверсий, покушений, поджогов и провокаций.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Латвийский лидер подчеркнул, что вражеские операции проходят уже сегодня, а не являются угрозой отдаленного будущего.

"Это не то, что начнется когда-нибудь в будущем. Это происходит сейчас", - подчеркнул Ринкевичс.

По данным разведки, российские спецслужбы готовят новые диверсии против критической инфраструктуры, а также атаки под "чужим флагом" в странах Балтии и Польши. В частности, в Латвии расследуют недавний пожар на складе благотворительной организации, которая собирала помощь для Украины.

"Также продолжается активное расследование целого ряда других дел, таких как саботаж, разные виды провокаций и шпионаж", - отметил президент Латвии.

В целом в Европе фиксируют рост количества покушений, поджогов и случаев обнаружения подозрительных беспилотников вблизи важных объектов.

Усиление границы и готовность НАТО

Из-за роста угрозы и гибридного давления в виде нелегальной миграции с территории Беларуси Латвия существенно усилила охрану государственной границы. Правительство привлекло дополнительный персонал, а также развернуло беспилотники, вертолеты и специальные сенсоры.

"Сейчас мы исходим из того, что должны быть готовы к любому сценарию. Мы очень, очень внимательно вместе с нашими союзниками по НАТО следим за происходящим за пределами наших границ", - подытожил Ринкевичс.

Напомним, в Латвии назвали серьезной ошибкой ЕС решение не вводить запрет на въезд в страны-члены для участников войны против Украины.

РБК-Украина также писало, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил: для некоторых европейских стран российско-украинская война превратилась в весомый источник прибыли.

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