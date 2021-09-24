Гибель украинца в Польше: подозреваемых в убийстве уволили из полиции
Глава полиции Вроцлава уволил двух офицеров, которые подозреваются в убийстве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Всего по этому делу проходит пять польских правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нижнесилезской полиции.
Отмечается, что один из офицеров полиции был уволен 10 сентября, второй - 24 сентября. Дисциплинарное производство по этому делу возбуждено против пяти правоохранителей. Еще по одному из них решается вопрос об увольнении, двое были отстранены от службы.
В полиции отметили, что независимо от принятых дисциплинарных решений по офицерам, прокуратура продолжает расследовать гибель Никифоренко.
Напомним, гражданин Украины Дмитрий Никифоренко погиб в июле этого года в Польше во время задержания полицейскими. В МИД РБК-Украина сообщили, что знают о ситуации и контролируют расследование.
Отметим, ситуацию с убийством украинца в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушом Моравецким.