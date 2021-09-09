ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша заявила о готовности наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль

Новина українською →
Варшава, Четверг 09 сентября 2021 17:36
Польша заявила о готовности наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушом Моравецким ситуацию со смертью украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицией. Польша обещает наказать виновных.

Об этом украинский премьер заявил по результатам встречи с главой польского правительства, передает РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, попытки посеять недопонимания между польским и украинским обществами обречены на провал.

"История трагической смерти украинца Дмитрий Никифоренко, когда украинцы и поляки вместе выказали свою позицию касательно насилия, тому подтверждение", - заявил он.

Глава украинского правительства добавил, что дипломаты взаимодействуют с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Никифоренко.

"Уверен, польская и украинская стороны приложат максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности. Такая же позиция и у господина премьер-министра Польши, он также настроен чрезвычайно решительно и быстро привлечь виновных к ответственности, если их вина будет доказана", - сказал Шмыгаль.

Напомним, украинец Никифоренко умер в июле этого года после того, как его задержали польские полицейские и доставили в вытрезвитель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Денис Шмыгаль
NEWS
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине