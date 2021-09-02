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В Польше полицейские до смерти забили украинца. МИД взял дело на контроль

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Польша, Четверг 02 сентября 2021 17:57
В Польше полицейские до смерти забили украинца. МИД взял дело на контроль Фото: в Польше полицейские забили до смерти задержанного украинца (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше в июле этого года во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Министерство иностранных дел Украины знает о ситуации и контролирует расследование.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Сначала полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но сегодня появились подробности, свидетельствующие об обратном. Польская газета Gazeta Wyborcza рассказала о том, что полицейские в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.

Затем, по данным газеты, полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Украинцу прижимали голову к полу коленом, а потом привязали к кровати. Его били, пока не вмешался врач, но в 23:53 Никифоренко умер.

"Генконсульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными. Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования", - заявил представитель МИД.

Николенко отметил, что одна из версий польского следствия - превышение полномочий сотрудниками полиции.

"Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидниця, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз. Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности", - добавил он.

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