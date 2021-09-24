Загибель українця в Польщі: підозрюваних у вбивстві звільнили з поліції

Глава поліції Вроцлава звільнив двох офіцерів, які підозрюються у вбивстві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Всього у цій справі проходить п'ять польських правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нижньосілезької поліції .

Відзначається, що один з офіцерів поліції був звільнений 10 вересня, другий - 24 вересня. Дисциплінарне провадження у цій справі порушено проти п'яти правоохоронців. Ще по одному з них вирішується питання про звільнення, двоє були відсторонені від служби.

У поліції зазначили, що незалежно від прийнятих дисциплінарних рішень щодо офіцерів, прокуратура продовжує розслідувати загибель Никифоренка.