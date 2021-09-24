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Загибель українця в Польщі: підозрюваних у вбивстві звільнили з поліції

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Варшава, П'ятниця 24 вересня 2021 20:37
Загибель українця в Польщі: підозрюваних у вбивстві звільнили з поліції Фото: у Польщі звільнили поліцейських, які забили до смерті затриманого українця (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава поліції Вроцлава звільнив двох офіцерів, які підозрюються у вбивстві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Всього у цій справі проходить п'ять польських правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нижньосілезької поліції.

Відзначається, що один з офіцерів поліції був звільнений 10 вересня, другий - 24 вересня. Дисциплінарне провадження у цій справі порушено проти п'яти правоохоронців. Ще по одному з них вирішується питання про звільнення, двоє були відсторонені від служби.

У поліції зазначили, що незалежно від прийнятих дисциплінарних рішень щодо офіцерів, прокуратура продовжує розслідувати загибель Никифоренка.

Нагадаємо, громадянин України Дмитро Никифоренко загинув у липні цього року в Польщі під час затримання поліцейськими. В МЗС РБК-Україна повідомили, що знають про ситуацію і контролюють розслідування.

Відзначимо, ситуацію з вбивством українця на початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою польського уряду Матеушом Моравецьким.

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