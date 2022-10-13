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"Гіацинт", "Мста" і не лише. З'явилося відео нових "трофеїв" ЗСУ, зібраних під Херсоном

Фото: під Херсоном ЗСУ захопили російські "Гіацинт", "Міста" та БМП-2 (ілюстрація/t me milinua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 жовтня, українські військові захопили кілька російських "трофеїв" - щонайменше три одиниці техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Після останніх наступальних дій в Херсонській області - поповнення нашої експозиції підбитої ворожої техніки "Гіацинт-Б", "Мста-Б" та БМП-2", - розповів він.

Вілкул зізнався, що "таких екземплярів раніше не було".

Як повідомлялось, ЗСУ завдали 14 ударів по ворожій системі ППО на півдні України, знищивши 5 складів з боєприпасами.

При цьому ЗСУ деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

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Херсонська область