"Гіацинт", "Мста" і не лише. З'явилося відео нових "трофеїв" ЗСУ, зібраних під Херсоном

У четвер, 13 жовтня, українські військові захопили кілька російських "трофеїв" - щонайменше три одиниці техніки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Після останніх наступальних дій в Херсонській області - поповнення нашої експозиції підбитої ворожої техніки "Гіацинт-Б", "Мста-Б" та БМП-2", - розповів він.
Вілкул зізнався, що "таких екземплярів раніше не було".
Як повідомлялось, ЗСУ завдали 14 ударів по ворожій системі ППО на півдні України, знищивши 5 складів з боєприпасами.
При цьому ЗСУ деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.
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