"Гиацинт", "Мста" и не только. Появилось видео новых "трофеев" ВСУ, собранных под Херсоном

В четверг, 13 октября, украинские военніе захватили несколько российских "трофеев" - минимум три единицы техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"После последних наступательных действий в Херсонской области - пополнение нашей экспозиции подбитой вражеской техники "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и БМП-2", - рассказал он.
Вилкул признался, что "таких экземпляров раньше не было".
Как сообщалось, ВСУ нанесли 14 ударов по вражеской системе ПВО на юге Украины, уничтожив 5 складов с боеприпасами.
При этом ВСУ деоккупировали уже 75 населенных пунктов в Херсонской области.
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