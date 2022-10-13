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ЗСУ на півдні вдарили по ворожих системах ППО та знищили 5 складів з боєприпасами

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Четвер 13 жовтня 2022 07:34
ЗСУ на півдні вдарили по ворожих системах ППО та знищили 5 складів з боєприпасами Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили завдали 14 ударів по ворожій системі ППО на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

Втрати ворога на півдні

  • 36 окупантів;
  • танк;
  • 2 паливозаправники;
  • 2 одиниці автобронетехніки;
  • 3 артсистеми великого калібру;
  • 4 вертольоти;
  • 5 складів із боєприпасів.

Атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні.

"У нашій зоні відповідальності таких безпілотників збито над Вінницькою областю, ще 1 - над Черкаською", - йдеться у повідомленні.

Вдень противник проводив штурмові дії у напрямку Костромки та Сухого Ставка. Зазнав втрат і відступив.

Ворожа авіація атакувала Миколаївську область, реактивні снаряди від "Смерчу", у тому числі й споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об'єктах та відкритих площах. Без втрат.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує у тому районі. Приготовлені до застосування 3 великі десантні кораблі, 2 надводні ракетоносії з 16 "Калібрами".

Нагадаємо, за добу, 12 жовтня, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил ЗСУ знищено 19 дронів-камікадзе та 5 ударних вертольотів Ка-52.

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