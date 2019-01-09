В ГФС создан департамент по вопросам трансфертного ценообразования

Фото: ГФС (ch.sfs.gov.ua)

Управление создано в составе офиса крупных налогоплательщиков

В структуре Государственной фискальной службы (ГФС) Украины создан департамент трансфертного ценообразования и международного налогообложения. Соответствующее управление создано в составе офиса крупных налогоплательщиков, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"В управленческой вертикали органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику, фактически, появился единый центр координации, анализа, контроля и развития вопросов международного налогообложения как одного из приоритетных важных направлений налогового контроля в Украине", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

В ведомстве считают, что это изменение позволит достичь слаженной и эффективной работы подразделений в направлении контроля за трансфертным ценообразованием, повысит способность налоговиков своевременно и качественно реагировать на вызовы размытия налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

Предполагается, что в составе этих структур будут действовать подразделения, ответственные за анализ документации по трансфертному ценообразованию, мониторинг контролируемых операций с учетом отраслевой специфики, проведение проверок с трансфертного ценообразования, обмен налоговой информацией, обобщение практики международного налогообложения.

Напомним, ранее Совет по финансовой стабильности на последнем заседании в 2018 году определил ключевые вызовы на 2019 год.