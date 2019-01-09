У ДФС створено департамент з питань трансфертного ціноутворення

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Управління створено в складі офісу великих платників податків

В структурі Державної фіскальної служби (ДФС) створено департамент трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування. Відповідне управління створено в складі офісу великих платників податків, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

"В управлінській вертикалі органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, фактично, з’явився єдиний центр координації, аналізу, контролю та розвитку питань міжнародного оподаткування як одного із пріоритетних та важливих напрямків податкового контролю в Україні", - сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

У відомстві вважають, що ця зміна дозволить досягти злагодженої та ефективної роботи підрозділів у напрямку контролю за трансфертним ціноутворенням, підвищить здатність податківців своєчасно і якісно реагувати на виклики розмиття податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування.

Передбачається, що в складі цих структур будуть діяти підрозділи, відповідальні за аналіз документації з трансфертного ціноутворення, моніторинг контрольованих операцій з урахуванням галузевої специфіки, проведення перевірок з трансфертного ціноутворення, обмін податковою інформацією, узагальнення практики міжнародного оподаткування.

Нагадаємо, раніше Рада з фінансової стабільності на останньому засіданні в 2018 році визначила ключові виклики на 2019 рік.